Жителям Тимашевского района Кубани выдали лекарства по льготам после вмешательства прокуратуры

Препараты поставили на аптечный склад и передали в медучреждения Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Тимашевском районе Кубани трое жителей не получали лекарства, прописанные по льготному рецепту. Препараты нуждающимся выдали после проверки прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

- По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю регионального министерства здравоохранения. Необходимые лекарства поставили на аптечный склад и передали в поликлинику по месту жительства пациентов для их дальнейшего лечения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.