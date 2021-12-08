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Общество8 декабря 2021 8:42

Жителям Тимашевского района Кубани выдали лекарства по льготам после вмешательства прокуратуры

Препараты получили три человека
Светлана ОВДЕЙ
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Препараты поставили на аптечный склад и передали в медучреждения Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Препараты поставили на аптечный склад и передали в медучреждения Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Тимашевском районе Кубани трое жителей не получали лекарства, прописанные по льготному рецепту. Препараты нуждающимся выдали после проверки прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

- По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю регионального министерства здравоохранения. Необходимые лекарства поставили на аптечный склад и передали в поликлинику по месту жительства пациентов для их дальнейшего лечения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.