К аппаратам ИВЛ подключены 107 пациентов, 5 - на ЭКМО Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 657 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 94 среди детей. Самому младшему пациенту 1 месяц, самому старшему – 98 лет, сообщает Оперативный штаб региона.

В Краснодаре подтвердились 296 случаев, в Новороссийске - 50, в Тимашевском районе - 49, в Брюховецком - 24. 23 заболевания зафиксировано в Кореновском муниципалитете, 20 - в Северском, 19 – в Ейском, по 15 - в Лабинском и Староминском. По 14 новых пациентов – в Сочи и Славянском районе, 13 - в Тихорецком районе, 11- в Геленджике, по 10 - в Апшеронском и Новокубанском районах.

- 9 положительных результатов получено в Новопокровском районе, 8 - в Армавире, по 7 - в Динском, Отрадненском, по 5 - в Темрюкском, Успенском, Усть-Лабинском. В Выселковском районе выявлено 4 пациента, в Кавказском, Крымском, Павловском, Туапсинском, Щербиновском - по 3, в Белоглинском, Каневском, Курганинском - по 2, в Анапе, Белореченском, Тбилисском - по одному, - сообщили в Оперативном штабе края.

Всего за сутки на Кубани от коронавируса скончались 33 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 107 человек, 5 – на ЭКМО.