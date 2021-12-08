Кубанские школы получили 84 новых автобуса Фото: пресс-служба администрации региона

Школы Кубани получили 84 новых автобуса. Транспорт для перевозки учеников поставят в 22 муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Автобусы оборудованы ремнями безопасности и системой навигации ГЛОНАСС. Их закупили за счет федерального бюджета.

За период 2021 года учреждения получили 121 автобус, 37 из которых, например, поставили перед новым учебным годом. Всего за 5 лет школьный автопарк Кубани - более 1,3 тысячи средств - обновили на 90%. Ежедневно в регионе благодаря школьным автобусам развозят 68 тысяч учеников.