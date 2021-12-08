В зимнем сезоне 2021/22 на «Роза Хутор» откроют новые трассы и подъемники

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Для любителей горных лыж и сноуборда в предстоящем зимнем сезоне на «Роза Хутор» будет доступна самая большая в стране зона катания.

- Новинкой предстоящего сезона станут две новые трассы, расположенные на Южном склоне. Это синяя трасса для среднего уровня катания «Календула» и красная для уверенных райдеров - «Черника». Их общая протяженность составит три километра, а это означает, что теперь на курорте будет доступно 105 км трасс, - отметил заместитель генерального директора по эксплуатации курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.

Кроме того, на «Роза Хутор» появятся два новых подъемника – их общее количество достигнет 32. Они будут ленточного типа. Один из них, получивший название «Велес», протяженностью 156 метров, расположен на Южном склоне на высоте 1950 метров над уровнем моря. Другой подъемник – «Пегас» - появился на Финишной зоне. Здесь впервые организован учебный склон, предназначенный для занятий с детьми. Он пологий, поэтому идеально подходит для начинающих горнолыжников и сноубордистов. Подъемник «Велес» оснащен специальной галереей, которая защищает от снега и ветра.

В преддверии зимнего сезона 2021/22 проведена работа по совершенствованию некоторых трасс. Были расширены трасса «Явор» от верхней станции подъемника «Тундра» до нижней станции канатки «Крокус», трасса «Горизонт» на отметке 1650 метров над уровнем моря, трасса «Тритон» выше 1900 метров над уровнем моря. В районе пересадки канатных дорог «Волчья скала», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс» за счет демонтажа тоннеля образована просторная открытая площадка. Таким образом транспортное соединение между тремя канатными дорогами теперь будет более комфортным.

- Расширяя существующие трассы мы делаем их более доступными для людей разного уровня катания, тем самым разгружая самые популярные места, обеспечивая комфортное и безопасное катание для наших гостей, - подчеркнул Сергей Чернов.

Старт зимнего сезона на «Роза Хутор» намечен на 17 декабря, однако точная дата открытия будет зависеть от погодных условий.