Кубанские спортсмены завоевали награды на первенстве ЮФО по рукопашному бою

Кроме медалей, в копилке сборной - первое и второе места в общекомандном зачете Фото: Федерация рукопашного боя Краснодарского края

Сборная Кубани накануне выступила на первенстве ЮФО по рукопашному бою. Спортсмены завоевали награды как в личном, так и в общекомандном зачетах. Об этом сообщает пресс-служба Федерации рукопашного боя Краснодарского края.

Кубанские спортсмены выступали в нескольких возрастных категориях - 12-17 лет , 18 - 21год и 18+. Соревнования проходили с 2 по 5 декабря в Волгодонске.

За три дня первенства команда Краснодарского края завоевала 19 золотых, 21 серебряную и 26 бронзовых медалей. Кроме того, в возрастной категории 12-13, 14-15 и 16-17 лет сборная заняла второе место в общекомандном зачете, а в группе 18-21 год и 18+ - первое общекомандное место.

Еще одной победой стало награждение президента Федерации рукопашного боя Краснодарского края Юрия Николаевича Тапунова за лучшее судейство соревнований.

Теперь кубанской сборной предстоит подготовка к Первенству страны.