Доход бюджета Сочи превысил 17 миллиардов рублей

Достичь увеличения доходной части бюджета позволила планомерная и качественная работа городской администрации. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи доход муниципального бюджета в этом году составляет 17,3 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Достичь увеличения доходной части бюджета позволила планомерная и качественная работа городской администрации по сохранению и развитию налогового потенциала Сочи. Это и меры по легализации трудовых отношений, а также рейды по выявлению недобросовестных налогоплательщиков в сфере таксомоторных перевозок или сдачи жилья в аренду.

– Сейчас наш город находится в лидерах в регионе по доходам. Есть четкое понимание в вопросе наполняемости сочинской казны. Вся система движения бюджетных средств должна быть очень прозрачной и понятной. Весь бизнес и горожане должны понимать, что в первую очередь доходная часть бюджета позволяет нам реализовывать проекты по развитию инфраструктуры курорта, – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Чиновники считают, что за счет поступающих средств получится модернизировать инженерную и транспортную инфраструктуры, удастся построить социальные объекты. Также планируется создание новых и благоустройство уже существующих общественных пространств.