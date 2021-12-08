Приезжего, убившего на Кубани трех человек, будут судить в Краснодаре

Мужчина расправился со всеми с помощью ножа Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре перед судом предстанет приезжий, убивший на Кубани трех человек. Все жертвы скончались от ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в октябре 2020 года 52-летний обвиняемый приехал на заработки в Сочи. Одним вечером он выпивал со своим знакомым в доме в селе Веселом. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, тогда мужчина схватил нож и ударил им собеседника в грудь. С места преступления он скрылся, украв два телефона, позже его объявили в федеральный розыск.

Жертвами обвиняемого стали еще два человека в Краснодаре. Обвиняемый вместе с мужчинами 39 и 42 лет делал ремонт и жил в бытовом вагончике. В один из вечеров произошел аналогичный конфликт, когда рабочие выпивали – обвиняемый не поделился спиртным с собутыльником. Тогда мужчина вновь схватил нож и ударил им обоих мужчин, а после украл телефон и зарядку.

- На период следствия мужчина был заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.