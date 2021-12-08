Институт градостроительства и городской среды региона создали на Кубани Фото: instagram.com/smenila_imya/

Институт градостроительства и городской среды создали В Краснодарском крае. Об этом сообщила бывший главный архитектор краевого центра Наталья Машталир в своем Instagram-аккаунте.

- Губернатор Кубани поручил создать Институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. Институт создан. Молодёжь пришла. В 2022 год выступим с новыми проектами и реализациями, - рассказала в публикации Наталья Машталир.

- Нам нужен институт, который будет отстаивать интересы горожан, а не бизнеса. Для этого мы создаем институт развития градостроительства края, который должен объединить архитекторов, инженеров, дизайнеров, общественников для разработки и сопровождения проектов развития городской среды, - поручил ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как сообщили в официальном аккаунте созданного института, он будет выступать как квалифицированный технический заказчик с учетом интересов общества и нацелен помогать муниципалитетам при оценке проектов градостроительства и городской среды.

- Плохую застройку проще предупредить, чем исправить, поэтому институт вместе с общественностью будет находить новые возможности развития городов и населенных пунктов - более современные, экологичные и комфортные, - говорится в публикации.