Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика8 декабря 2021 11:50

ВТБ Private Banking получил две награды за лучший Family Office

Третий год подряд команда семейного финансового офиса ВТБ Private Banking получает награду
КомментироватьОставить комментарий(0)

ВТБ Private Banking получил награду за лучший семейный офис по версии компании Hansa FinCom, а также стал победителем в ежегодной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards. В этой же премии старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер взял награду в номинации «Банкир года».

Третий год подряд команда семейного финансового офиса ВТБ Private Banking получает награду от компании Hansa Fincon - организатора ежегодных профессиональных мероприятий для участников рынка управления частным капиталом и крупных частных клиентов. В этом году к списку наград Family Office ВТБ Private Banking добавилась премия за лучший мультисемейный офис года от журнала SPEAR’S Russia Wealth Management Award. Организаторы мероприятий отметили выдающиеся показатели, высокий уровень экспертизы и первоклассный сервис, который ВТБ Private Banking предлагает своим клиентам в России.

Отдельной награды «Банкир года» в премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards удостоился старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер.

- Сейчас, когда ключевыми конкурентными преимуществами на рынке управления крупным частным капиталом являются качество сервиса и экспертизы, наш Family Office предлагает актуальные финансово-правовые инструменты для сопровождения личных и семейных интересов VIP-клиентов. Благодарю команду Family Office за оперативную реакцию на существенные изменения нормативно-правового поля в 2021 году и своевременную защиту активов клиентов, - прокомментировал старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии» Дмитрий Брейтенбихер.

- В этом году мы продолжали оперативно отвечать на вызовы пандемии и предлагать клиентам актуальные продукты и сервисы. ВТБ запустил новую и востребованную услугу «Налоговый check-up», помогающую усовершенствовать текущие холдинговые структуры и другие комплексные инструменты защиты капитала, которые позволяют всесторонне посмотреть на активы клиента через призму соответствия российским и международным нормам права. Понимая необходимость и важность подготовки наследников к ведению бизнеса, Family Office ВТБ Private Banking также активно участвует в разработке программ обучения по управлению семейным капиталом, опираясь как на специфику российского рынка, так и адаптируя лучшие мировые практики, - отметила руководитель дирекции Family Office ВТБ Private Banking Наталья Бирюкова.

ВТБ Private Banking продемонстрировал высокую динамику развития на рынке: объем средств под управлением ВТБ Private Banking в 2021 году составил 3 трлн рублей. Инвестиционный портфель VIP-клиентов ВТБ сегодня превышает 1,5 трлн рублей. Доля ВТБ на российском рынке Private Banking в 2021 г. достигла 30%, а количество VIP-клиентов ВТБ Private Banking в текущем году увеличилось до 29 000 человек. В октябре 2021 года под руководство главы ВТБ Private Banking Дмитрия Брейтенбихера перешел сегмент «Привилегия». К концу 2025 г. ВТБ планирует нарастить объем активов под управлением в состоятельном сегменте до 10 трлн рублей, а число клиентов — до 1 млн человек.