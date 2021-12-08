Почти 1,2 млрд рублей дополнительно выделили Кубани на выплаты детям от 3 до 7 лет

На Кубани в 2021 году на выплаты детям от 3 до 7 лет отведены 18 миллиардов рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край дополнительно получил около 1,2 миллиарда рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Это связано с увеличением суммы поддержки, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- В крае выплаты получают свыше 205 тысяч семей, где воспитываются более 250 тысяч детей до 7 лет. Дополнительное финансирование - 1,177 миллиарда рублей - из федерального бюджета выделено в связи с увеличением сумм выплат. Такая мера поддержки в условиях пандемии коронавируса очень важна, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В 2021 году на поддержку семей, воспитывающих детей от 3 до 7 лет, выделили около 18 миллиардов, 13,5 из которых приходятся на федеральный бюджет, а 4,3 миллиарда – на региональный.

- На социальные выплаты в крае выделяется порядка 55 миллиардов рублей. Большая часть идет на поддержку семей с детьми. В 2022 году на эти цели краевой бюджет предоставит 36,5 млрд, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.