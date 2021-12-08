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Общество8 декабря 2021 12:49

Пенсионерке из Краснодара оторвало часть мизинца в маршрутке

Женщина повредила палец из-за того, что общественный транспорт резко тронулся с места
Юлия ЧУБАКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По данному фату проводится проверка

По данному фату проводится проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионерке из Краснодара оторвало часть мизинца. Все произошло в маршрутке № 28. Пожилая женщина зашла в общественный транспорт и взялась за поручень, чтобы избежать падения.

Отправляясь с остановки "Валерия Гассия", маршрутка резко тронулась с места. Толчок транспорта был такой силы, что пожилая женщина не смогла устоять. В результате она повредила мизинец на правой руке.

Женщина сразу же обратилась в больницу. Врачи обследовали пострадавшую и поставили ей диагноз: рвано-скальпированная рана. Теперь пенсионерке придется посещать хирурга и делать перевязки. Оперировать палец медикам не пришлось.

- По данному факту сейчас проводится проверка, - подтвердили "Комсомольской правде"-Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодару.