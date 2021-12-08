Пенсионерке из Краснодара оторвало часть мизинца в маршрутке

По данному фату проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионерке из Краснодара оторвало часть мизинца. Все произошло в маршрутке № 28. Пожилая женщина зашла в общественный транспорт и взялась за поручень, чтобы избежать падения.

Отправляясь с остановки "Валерия Гассия", маршрутка резко тронулась с места. Толчок транспорта был такой силы, что пожилая женщина не смогла устоять. В результате она повредила мизинец на правой руке.

Женщина сразу же обратилась в больницу. Врачи обследовали пострадавшую и поставили ей диагноз: рвано-скальпированная рана. Теперь пенсионерке придется посещать хирурга и делать перевязки. Оперировать палец медикам не пришлось.

- По данному факту сейчас проводится проверка, - подтвердили "Комсомольской правде"-Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодару.