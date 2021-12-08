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Общество8 декабря 2021 12:56

36 врачей устроили в больницу Тимашевска после вмешательства прокуратуры

В медучреждении не хватало кадров, но проблему не решали
Светлана ОВДЕЙ
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В Тимашевскую ЦРБ Кубани трудоустроили 36 врачей после вмешательства прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тимашевскую ЦРБ Кубани трудоустроили 36 врачей после вмешательства прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тимашевскую центральную районную больницу Кубани трудоустроили 36 врачей после вмешательства прокуратуры. В медучреждении не хватало персонала, но проблему не решали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Так, в ЦРБ требовались такие специалисты, как офтальмолог, педиатр, врач-кардиолог, хирург, травматолог-ортопед и средний медицинский персонал. При этом руководство больницы не решало проблему с нехваткой кадров.

- Прокуратура внесла главному врачу больницы представление, по результатам рассмотрения которого трудоустроено 36 специалистов, - сообщили в пресс-службе краевого ведомства.