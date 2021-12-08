«Россети Кубань» строит новую ЛЭП в пригороде Анапы

Фото: Россети Кубань

Специалисты компании «Россети Кубань» приступили к строительству линии электропередачи классом напряжения 10 кВ с установкой нового распределительного пункта в п. Супсех в пригороде Анапы. ЛЭП протяженностью более четырех километров позволит повысить качество и надежность энергоснабжения действующих потребителей и создать резерв для подключения новых абонентов.

За последние пять лет население п. Супсех в пригороде Анапы выросло более чем на 70%. Сегодня в поселке проживают около 19 тысяч человек. Действующие линии электропередачи уже не справляются с возросшей нагрузкой. Учитывая стремительный рост населения в поселке и необходимость ввода новых энергетических мощностей для жителей Супсеха, компания «Россети Кубань» в течение декабря выполнит строительство новой кабельно-воздушной линии электропередачи.

Энергетики планируют осуществить строительство кабельно-воздушной линии 10 кВ протяженностью 4,3 км с применением самонесущего изолированного провода (СИП). Такой провод имеет более высокий класс безопасности, устойчив к неблагоприятным природным воздействиям и обладает высокими противопожарными свойствами. Также специалистами будет установлен новый распределительный пункт мощностью 10 МВА и произведена замена силовых трансформаторов.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований – Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа и Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 10 тысяч кв. км с численностью населения более 500 тысяч человек. Обслуживание электросетей производится в сложных климатических условиях, которые отнесены к «особым» из-за гололедообразования и очень больших ветровых нагрузок.