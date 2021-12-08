Обманутые дольщики Кубани получили 9 тысяч квартир с начала года

Активно возводятся 15 домов в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике Фото: пресс-служба краевой администрации

На Кубани обманутые дольщики получили ключи от 9 тысяч квартир в 2021 году. Права на жилье восстановили в 36 домах, сообщили накануне на совещании под председательством губернатора края.

- Мы восстановили права дольщиков 36 долгостроев - это 9 тысяч квартир. Но в крае остаются 222 проблемных объекта, в которых есть дольщики, - отметил Вениамин Кондратьев. - По каждому из них должен быть алгоритм, чтобы люди понимали, в какой срок получат свои квартиры. До конца декабря в регионе должны завершить 68 объектов, в следующем году сдать 117 домов, в 2023 – 37. В конце 2023 года мы должны полностью закрыть проблему.

По региональному плану 2021 года из 68 объектов завершены 8. Активно возводятся 15 домов в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике. А в сочинском ЖК «Курортный» завершили работы на 12 домах, вмещающих 599 квартир. Владельцы оформляют право собственности.