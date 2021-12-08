На курорте «Роза Хутор» доступны 105 километров горнолыжных трасс

На «Роза Хутор» самая большая в стране зона катания. Фото: пресс-служба курорта

Уже этой зимой на «Роза Хутор» откроют две новые трассы. Они расположены на Южном склоне. Теперь на курорте любителям горных лыж и сноуборда будет доступно 105 километров трасс, сообщает пресс-служба курорта.

– Синяя трасса предназначена для среднего уровня катания «Календула», а также красная для уверенных райдеров – «Черника», – рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.

Также в преддверии зимнего сезона усовершенствованы другие трассы курорта. Были расширены трасса «Явор» от верхней станции подъемника «Тундра» до нижней станции канатки «Крокус», трасса «Горизонт» на отметке 1650 метров над уровнем моря, трасса «Тритон» выше 1900 метров над уровнем моря.

Ранее «Комсомолка» писала, что на «Роза Хутор» появятся два новых подъемника. Ожидается, что они будут ленточного типа.