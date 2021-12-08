В желудке у женщины обнаружили острый стоматологический инструмент Фото: instagram.com/gorbolnica1nvrsk/

В Новороссийске пациентка проглотила инструмент на приеме у стоматолога. Женщина обратилась к врачам с острой болью в желудке, сообщают в городской больнице №1.

Рентген показал, что боль вызвана острым прибором для чистки зубных каналов. Женщина случайно проглотила его на приеме у врача.

- Пациентке грозили риск перфорации органа, перитонит и необходимая вместе с этим открытая операция, но женщина вовремя обратилась за помощью. Врачи решили сделать эндоскопическую операцию под местной анестезией: использовали специальную эндоскопическую петлю, при помощи которой извлекли инструмент, - сообщили в городской больнице №1 Новороссийска. - Операцию провел заведующий эндоскопическим отделением ГБ № 1 Давид Шагинян.

Сейчас женщина находится дома. Ее жизни уже ничего не угрожает.