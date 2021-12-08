В Краснодаре проектируют реконструкцию улицы Симферопольской

В этом году улицу Симферопольскую отремонтировали по всей протяженности Фото: krd.ru

В Краснодаре проектируют ремонт улицы Симферопольской. Подготовить документы планируют до 1 июля 2022 года, сообщили накануне на совещании по вопросу развития Восточной промзоны.

Так, по улице Симферопольской обустроят четырёхполосную дороги через ж/д переезд до улицы им. Демуса и конечной остановки, а на участке от улицы Уральской до улицы Новороссийской - расширят трассу до пяти полос.

- Реализация повысит пропускную способность ж/д переезда в районе Симферопольской и Новороссийской, а значит и транспортную доступность Восточной промзоны для общественного и для коммерческого транспорта, - отметил глава города Андрей Алексеенко.

За счет расширения дороги до пяти полос будут оборудованы левые и правые повороты в районе перекрестка улиц Симферопольской и Новороссийской.

Напомним, в этом году улицу Симферопольскую отремонтировали по всей протяженности. А летом заасфальтирован ж/д переезд для авто в районе с улицей Новороссийской.