В Сочи поменяют схему движения транспорта на новогодние праздники

В Сочи готовы более 5 тысяч мест для автомобилей. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи на новогодние праздники изменят схему организации движения и транспортного обслуживания. Этот вопрос обсудили сегодня на совещании в городской администрации.

- На железнодорожных вокзалах и станциях возле Красной Поляны организованы перехватывающие парковки. Кроме того, готовы более 5 тысяч мест для автомобилей на территории самих курортов. Сочинцы и гости города смогут оставить там свои машины и продолжить путешествие на автобусе или электричке, – сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Ожидается, что на новогодние праздники будет увеличено число рейсов и маршрутов.

– На сочинских дорогах зимой будет безопасно. В Сочи во время холодов в горном кластере дежурят более 70 единиц снегоуборочной техники. Есть и запас средств против гололеда. Обещаем, что сделаем все от нас зависящее, чтобы отдыхающим было комфортно передвигаться, – сообщил мэр города.