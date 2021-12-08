В Краснодаре неизвестный напал на женщин в многоэтажках и ограбил их

В Краснодаре неизвестный напал на женщин в многоэтажек и ограбил их Фото из архива КП

В Краснодаре неизвестный напал на женщин в подъездах многоэтажек и украл кошельки. Мужчину уже задержали, сообщает пресс-служба городского МВД.

С заявлением в полицию обратилась местная жительница. Вечером в одном из подъездов многоэтажки по улице Фадеева на нее напал мужчина. Он несколько раз ударил женину по голове и туловищу, после схватил кошелек и телефон и скрылся. Общая сумма ограбления - около 18 тысяч рублей.

Сотрудники МВД позже задержали ранее судимого за кражу и грабеж 38-летнего нападавшего. Как оказалось, это был не первый подобный случай, с которым обратилась женщина.

Ранее мужчина при таких же обстоятельствах напал на еще одну местную жительницу. Подозреваемый остановил женщину в лифте и украл кошелек с деньгами и золотое кольцо. Общая сумма ограбления - около 15 тысяч рублей.

- В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодару.