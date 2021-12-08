В Сочи нарядили городскую новогоднюю елку

Главную новогоднюю елку установили на площади Флага. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи наряжают главную новогоднюю елку, установленную на площади Флага. На каждой ветке разместили свыше 100 тысяч светодиодов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В этом году городская администрация модернизировала прошлогоднюю концепцию «Сочи сияет».

– Золотое свечение теперь будет разбавлено яркими красными красками. Еще на главной городской площади установим интерактивный экран. Он позволит связаться с крупнейшими городами России. В городе, во всех четырех его районах, будет установлено и украшено 40 новогодних елок. Надеемся, что работы завершатся к середине декабря, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что в Сочи уже более 300 предприятий санаторно-курортной отрасли, торговли и общественного питания, а также транспортной инфраструктуры стали участниками муниципального конкурса на лучшее оформление своих территорий к Новому году. Победителей объявят в конце января следующего года.