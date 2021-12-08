В Краснодаре будут судить жительницу, избившую педиатра

В Краснодаре будут судить женщину, избившую педиатра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре перед судом предстанет жительница, избившая педиатра. Расследование уголовного дела, фигуранткой которого стала 29-летняя девушка, завершено, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Инцидент произошел летом этого года. Девушка с маленьким ребенком пришла на прием в детскую поликлинику №2. Не дождавшись своей очереди, она зашла в кабинет, где начала конфликт с педиатром. Врач попросила ее выйти. Но вместо этого девушка начала бить педиатра телефоном и рюкзаком по голове. Оттолкнуть посетительницу помогли женщина, находившаяся на приеме, и медсестра.

- У пострадавшего врача обнаружили сотрясение мозга, ушиб мягких тканей, кровоизлияние в теменно-височной области и глаза. Прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения в суд. Санкция за преступление предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 2 лет, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.