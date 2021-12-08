Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 14:54

Инспекторы ДПС Ейска экстренно доставили в больницу ребенка с признаками удушья

К сотрудникам за помощью обратилась пассажирка такси
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лейтенанты полиции Андрей Пинкин и Виталий Чаплюк привезли женщину с ребенком в больницу Фото: пресс-служба МВД Краснодарского края

Лейтенанты полиции Андрей Пинкин и Виталий Чаплюк привезли женщину с ребенком в больницу Фото: пресс-служба МВД Краснодарского края

В Ейске инспекторы ДПС экстренно доставили в больницу ребенка с признаками удушья. Сейчас жизни малыша уже ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

На трассе «Ейск-Ясенская-Новоминская» к инспекторам ДПС ГИБДД ОМВД Ейского района обратилась пассажирка такси. Женщина объяснила, что у ее годовалого сына удушье. Малыш терял сознание и трудно дышал.

Тогда лейтенанты полиции Андрей Пинкин и Виталий Чаплюк привезли женщину с ребенком в больницу, где передали врачам. Малыша экстренно положили в инфекционное отделение.

Сейчас жизни годовалого мальчика ничего не угрожает.