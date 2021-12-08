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Наука8 декабря 2021 15:18

В новом IT-парке в Краснодаре будут работать 500 человек

Инновационный центр будет внедрять передовые технологии в различные отрасли региона
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре построят инновационный центр. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре построят инновационный центр. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Строительство IT-зоны уже началось в краевом центре осенью 2021 года, а закончится в 2025 году. Как сообщили в администрации Краснодарского края, востребованность будущего центра столь высока, что проект меняли несколько раз. Сначала он был рассчитан на 125 рабочих мест, но перед количество будущих сотрудников уже увеличено до 500.

– После окончания строительства первого ИТ-парка, появится необходимость задуматься о строительстве целого комплекса Инновационных центров для удовлетворения потребностей цифрового рынка, – уверен руководитель краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Новый инновационный центр, который займется внедрением передовых технологий в различные отрасли региона, начиная от агропромышленного комплекса и заканчивая городской средой.