Кубанские предприятия получат 150 млн рублей на развитие

Кубанские промышленники получат льготные займы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Промышленные предприятия Краснодарского края получат от краевого Фонда развития промышленности 150 млн рублей. Средства пойдут на развитие производства и закупку нового оборудования, которое сможет повысить качество выпускаемой продукции. На льготные займы рассчитывают семь региональных компаний, среди которых как сельскохозяйственные производители, так и швейные фабрики.

- Фонд предлагает целевые займы промпредприятиям по льготным ставкам от 1% до 4,5% годовых сроком от 2 до 10 лет в объеме от 3 до 100 млн рублей. На сегодняшний день действует 13 программ льготного заемного финансирования для промышленников Краснодарского края, - рассказали в администрации Краснодарского края о существующих в регионе мерах поддержки бизнеса.

Региональный Фонд развития промышленности создан в 2018 году по поручению главы региона Вениамина Кондратьева. Основная задача структуры - повышение доступности займов для финансирования предприятий промышленности.