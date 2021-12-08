Умер бывший главный тренер «Черноморца» Игорь Гамула

Умер футбольный тренер Игорь Гамула. Фото: fcchernomorets.nvrsk

На 62-ом году жизни умер бывший главный тренер футбольного клуба «Черноморец» Игорь Гамула. С 2001 по 2006 Гамула входил в тренерский штаб клуба. В 2005 под его руководством футболисты «Черноморца» стали лучшими в Северо-Кавказском и Южном Федеральных округах.

- Игорь Васильевич оставил яркий след в истории новороссийского "Черноморца" и навсегда останется в памяти болельщиков, как жизнерадостный и позитивный человек, настоящий профессионал своего дела, - бывшие коллеги из ФК «Черноморец» выразили слова соболезнования в связи с кончиной футбольного тренера.

Игорь Гамула известен и зрителям спортивного телеканала «Матч ТВ», где до последних дней комментировал футбольные матчи.