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Общество8 декабря 2021 16:15

Умер бывший главный тренер «Черноморца» Игорь Гамула

Экс-наставник новороссийской футбольной команды умер на 62-ом году жизни
Евгения ХАЛИКОВА
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Умер футбольный тренер Игорь Гамула. Фото: fcchernomorets.nvrsk

Умер футбольный тренер Игорь Гамула. Фото: fcchernomorets.nvrsk

На 62-ом году жизни умер бывший главный тренер футбольного клуба «Черноморец» Игорь Гамула. С 2001 по 2006 Гамула входил в тренерский штаб клуба. В 2005 под его руководством футболисты «Черноморца» стали лучшими в Северо-Кавказском и Южном Федеральных округах.

- Игорь Васильевич оставил яркий след в истории новороссийского "Черноморца" и навсегда останется в памяти болельщиков, как жизнерадостный и позитивный человек, настоящий профессионал своего дела, - бывшие коллеги из ФК «Черноморец» выразили слова соболезнования в связи с кончиной футбольного тренера.

Игорь Гамула известен и зрителям спортивного телеканала «Матч ТВ», где до последних дней комментировал футбольные матчи.