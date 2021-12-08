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Общество8 декабря 2021 16:35

На ремонт сосудистого центра Ейской ЦРБ выделят 49 млн рублей

Ремонт лечебного учреждения закончится в 2022 году
Евгения ХАЛИКОВА
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В Ейске отремонтируют сосудистый центр. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Ейске отремонтируют сосудистый центр. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Ейской ЦРБ по краевой программе ремонтируют сосудистый центр. Ремонтные работы уже начались. Сейчас идет замена электропроводки, сантехники и дверей в неврологическом отделении лечебного учреждения. Как сообщил в администрации Краснодарского края, на ремонт выделено 49 млн рублей в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения».

- Сосудистый центр Ейской ЦРБ рассчитан на 60 пациентов. К больнице также прикреплены жители Щербиновского, Староминского, Приморско-Ахтарского и Каневского районов, - рассказал главный врач Ейской ЦРБ Мигран Григорян.

Ремонтные работы будут полностью завершены в 2022 году.