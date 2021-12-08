Ярмарки новогодних украшений открылись в Краснодаре

В Краснодаре заработали праздничные лавки. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре начали работу ярмарки новогодних украшений. Яркие прилавки заставлены елочными игрушками, праздничными украшениями и аксессуарами с символом наступающего 2022 года – изображением тигра. Как сообщили в мэрии Краснодара, такие точки появились во всех внутригородских округах.

Также с 15 декабря откроются елочные базары. В этом году их будет более 80. Купить ель, пихту или сосну жители Краснодара смогут в течение всего дня — с 08.00 до 22.00. Работать елочные базары будут до 31 декабря.

- Средняя цена за пихту колеблется в районе 800 руб. за метр, за ель придется отдать от 600 руб. за метр, а за деревце сосны – 700 рублей также за метр. Деревья помогут упаковать в сетку, а также можно будет оформить доставку на дом - сообщили в управлении торговли и бытового обслуживания населения Краснодара

Новогодние деревья привезут южную столицу из питомников Саратовской, Оренбургской и Пензенской областей, а также из Пермского края. Для создания праздничной атмосферы, продавцы будут встречать покупателей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.