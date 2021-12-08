Проекты финалистов конкурса «Лидеры Кубани» будут реализованы

"Лидеры Кубани" встретились с властями региона. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Победители регионального конкурса «Лидеры Кубани» встретились с властями Краснодарского края. Во время встречи шло обсуждение проектов, с которыми участники вышли в финал конкурса. Так, один из финалистов конкурса Сергей Каширин, представил проект цифровой платформы для потенциальных экспортеров. Заместитель главы Новопокровского района Людмила Перминова, предложила посторожить в районе приют для безнадзорных животных, а фермер Ренат Ильясов работает над приложением расчистке мелиоративных защитных лесных насаждений.

– Агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей экономики Краснодарского края. Как будет развиваться это направление – такой и будет жизнь в сельских территориях. В отрасли достаточно много вопросов, требующих нестандартных подходов, новых идей и мыслей, которых мы ждем от вас, – рассказал на встрече вице-губернатор Андрей Коробка.

Все проекты по поручению заместителя главы региона будут внедрены в жизнь. Андрей Коробка дал поручение помочь авторам идей с реализацией их предложений.