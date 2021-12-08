Просветительский марафон «Наука и Знание» пройдет в Сочи

Сочи принимает научпоп фестиваль. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи пройдет научно-просветительский марафон «Наука и Знание». Среди организаторов – российское общество «Знание». В течении двух дней менторы марафона проведут мастер-классы на которых расскажут, как стать ученым, начать работать в крупной научной компании или создать научно-популярный блог.

- На площадке выступят ведущие ученые страны, популяризаторы науки, специалисты медиаиндустрии, представители крупных госкорпораций и компаний, а также блогеры. Они прочтут лекции, проведут мастер-классы и подведут итоги Года науки и технологий, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Стартует марафон 9 декабря с открытия новой мультимедийной студии в Сочи Российского общества «Знание».