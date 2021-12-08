Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 18:53

Пятно неизвестного происхождения обнаружили в Черном море у Геленджика

По предварительным данным, площадь загрязнений составляет около 1 тыс кв.м
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В акватории бухты Геленджика замечено пятно неизвестного происхождения. Фото: newsgelen

В акватории бухты Геленджика замечено пятно неизвестного происхождения. Фото: newsgelen

В Черном море в бухте Геленджика 8 декабря обнаружили пятно неизвестного происхождения. Первыми его заметили местные жители. Они сообщили об этом факте в единую дежурно-диспетчерскую службу. Информация была передана в Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру, прокуратуру Геленджика, Росприроднадзор и в мэрию курорта.

– Обнаружено пятно площадью приблизительно 1 тыс. кв. метров. Сейчас идет проверка, — прокомментировали в прокуратуре Краснодарского края.

По словам местных жителей, в районе загрязнения стоит резкий запах солярки. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы морской воды. Также, возможные причины появления загрязнения устанавливают правоохранительные органы.