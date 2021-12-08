В Краснодаре 27 тысяч человек остались без холодного водоснабжения

Жители краснодарского пригорода остались без холодной воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Прикубанского округа г. Краснодара остались бех холодной воды. Прекращено водоснабжение 82 многоквартирных домов и 265 частных. Всего без благ цивилизации остались 27 261 жителей, из них 9087 дети. Как сообщили в ООО «КЭСК» причина отключений не в аварии, а в запланированных на канализационной насосной станции работах.

- Водоснабжение прекращено в связи с производством работ по врезке в напорный коллектор, - пояснили в коммунальной сервисной компании.

Восстановление водоснабжения жилых домов и социальных объектов начнется 9 декабря.