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Общество8 декабря 2021 19:24

Прокуратура Краснодара даст оценку организациям, занимающимся безнадзорными животными

Поводом для прокурорской проверки стали участившиеся случаи нападения собачьих свор на людей
Евгения ХАЛИКОВА
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Бездомные собаки стали чаще нападать на жителей Краснодара

Бездомные собаки стали чаще нападать на жителей Краснодара

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Прикубанского округа г. Краснодара организовала проверку по факту участившихся случаев нападения бездомных собак на жителей города.

- Только за последние несколько дней в краевом центре собачьи своры атаковали людей боле трех раз. Известно о случаях нападения в районе ЖК «Немецкая деревня», в станице Елизаветинской и по ул. 40-Летия Победы, - рассказали в прокуратуре Краснодара.

По факту нападения стаи из девяти бродячих собак на ребенка рядом с «Немецкой деревней» организована доследственная проверка СУ СК РФ. На ул. Шаумяна животные также покусали ребенка. Также сотрудники прокуратуры проверят, какая работа по отлову агрессивных бродячих животных проводится органами местного самоуправления.