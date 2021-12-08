Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 декабря 2021 19:48

Автоинспекторы сдали в полицию водителя, который предлагал им 2 тысячи рублей взятки

Мужчина сел за руль КамАЗа, не имея прав на управление транспортным средством
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель без прав пытался откупиться от инспекторов деньгами

Водитель без прав пытался откупиться от инспекторов деньгами

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Каневском районе внимание инспекторов ДПС привлек КамАЗ с прицепом, который следовал по трассе с нарушениями правил дорожного движения. Полицейские остановили большегруз и стали проверять документы водителя. Шофер вел себя подозрительно и пытался отвлечь внимание полицейских от проверки. Выяснилось, что у 26-летнего мужчины был повод нервничать. За руль КамАЗа он сел, не имея прав на управление этим транспортным средством. В поисках выхода из ситуации водитель решил подкупить стражей порядка и предложил им взятку.

- За увод от административной ответственности по ч. 2 ст. 12.2, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) водитель предлагал сотруднику полиции взятку в размере 2000 рублей, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейские составили протокол в отношении правонарушителя. Мужчине теперь придется ответить перед законом и за нарушение правил дорожного движения и за попытку дать взятку должностному лицу при исполнении обязанностей.