Автоинспекторы сдали в полицию водителя, который предлагал им 2 тысячи рублей взятки

Водитель без прав пытался откупиться от инспекторов деньгами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Каневском районе внимание инспекторов ДПС привлек КамАЗ с прицепом, который следовал по трассе с нарушениями правил дорожного движения. Полицейские остановили большегруз и стали проверять документы водителя. Шофер вел себя подозрительно и пытался отвлечь внимание полицейских от проверки. Выяснилось, что у 26-летнего мужчины был повод нервничать. За руль КамАЗа он сел, не имея прав на управление этим транспортным средством. В поисках выхода из ситуации водитель решил подкупить стражей порядка и предложил им взятку.

- За увод от административной ответственности по ч. 2 ст. 12.2, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) водитель предлагал сотруднику полиции взятку в размере 2000 рублей, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейские составили протокол в отношении правонарушителя. Мужчине теперь придется ответить перед законом и за нарушение правил дорожного движения и за попытку дать взятку должностному лицу при исполнении обязанностей.