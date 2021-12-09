Четверо несовершеннолетних братьев разбили окна соседке на Кубани

Родители мальчиков должны возместить ущерб и восстановить разбитые окна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четверым несовершеннолетним двоюродным братьям в Апшеронском районе придется объяснять инспектору по делам несовершеннолетних, что побудило их взять грабли и пойти в гости к соседке. Самому старшему из хулиганов 11 лет, самому младшему 8. Мальчики граблями разбили два соседских окна, затем проникли внутрь домовладения.

- Через одно из окон без цели хищения дети проникли в жилище, где разбросали личные вещи владелицы дома и наследили, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Братья поставлены на учет в полицейское подразделение по делам несовершеннолетних. Теперь за их поведением будут следить полицейские. С родителями мальчиков также была проведена беседа. Семьи детей компенсируют убытки соседке.