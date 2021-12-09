Дожди с мокрым снегом ожидаются 9 декабря на Кубани

Тучи затянут небо над регионом на два дня Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае 9 и 10 декабря прогнозируют дожди с мокрым снегом. Дневные температуры до конца недели будут держаться на одном уровне.

- В Краснодаре без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 14 градусов. По краю ожидается дождь, в горах с мокрым снегом. На побережье столбики на термометрах вытянутся до 15 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 13 декабря температуры буду опускаться вниз. К концу следующей неделе в Краснодаре и крае ожидаются заморозки.