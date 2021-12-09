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Общество9 декабря 2021 5:35

Мэр Тимашевска объяснил ситуацию с высаженным из автобуса школьником

Он отметил, что просмотрел все камеры видеонаблюдения
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Водитель маршрутного автобуса рассказал мэру, что случилось

Водитель маршрутного автобуса рассказал мэру, что случилось

Накануне в соцсетях родители мальчика возмутились тем, что водитель автобуса высадил школьника из-за того, что у него на карте не оказалось денег. В итоге мальчик опоздал на тренировку, а позже оказалось, что сумма все-таки была списана.

Мэр Тимашевска оперативно отреагировал на случившееся в соцсетях.

- После публикации сразу же стал разбираться в ситуации. Переговорил с перевозчиком, посмотрел запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что карту действительно прикладывали несколько раз, но терминал показал, что средств на ней нет, хотя сумма в 30 рублей списалась. После попыток оплатить за проезд ребёнок забрал карту у водителя и выбежал из автобуса, при этом его никто не выгонял, - написал в своем Telegram-канале Николай Панин.

Он отметил, что водители городского транспорта с пониманием относятся, когда у ребенка не оказывается денег на проезд, они везут их бесплатно. А по поводу списания денег, мэр Тимашевска сказал, что родителям необходимо обратиться в банк, возможно, что карта находится в стоп-листе.