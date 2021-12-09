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Общество9 декабря 2021 6:01

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем Героев Отечества

Губернатор поблагодарил мужественных и сильных духом жителей нашей страны
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

9 декабря по всей стране отмечается День Героев Отечества. Губернатор Краснодарского края поздравил с праздников земляком. И пожелал здоровья, счастья и благополучия.

- На сегодняшний день на Кубани 30 человек носят самые почетные государственные награды: Золотые Звезды Героев России и Советского Союза, ордена Славы и Святого Георгия. Они являются примером мужества и решительности, они сражались за свободу и независимость страны в войны, отстаивали национальные интересы в современных локальных конфликтах, - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что все жители помнят и чтят подвиг героев.