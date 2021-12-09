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Общество9 декабря 2021 6:45

Главный прокурор Кубани назвал самые громкие коррупционные дела

Большинство из них связано с чиновниками
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Расследование дел продолжается

Расследование дел продолжается

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Главный прокурор Краснодарского края Сергей Табельский рассказал о самых громких делах этого года, связанных с коррупцией.

- Одним из резонансных стало дело в отношении бывшей служащей администрации края. Чиновница брала с нескольких глав районов по 100-300 тысяч рублей за покровительство по службе, - отметил Табельский.

Также громкий скандал разразился вокруг бывшего начальника одного из отделов регионального управления Роспотребнадзора. Руководитель брала взятки от руководителей коммерческих организаций. В свою очередь, обещала не замечать нарушений.

В Сочи замруководителя отделения краевого фонда капремонта многоквартирных домов за 4,3 млн рублей обещал бизнесмену победу в аукционе.

А в Ейском районе директор фирмы похитил 15,6 млн бюджетных рублей. Он представил налоговикам недостоверные документы для возмещения НДС.