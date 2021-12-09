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Происшествия9 декабря 2021 7:08

Приставы забрали у жителя Краснодара иномарку за долг по алиментам в 140 тысяч

Неплательщик стал пешеходом
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-служба УФССП РФ по региону

Фото: пресс-служба УФССП РФ по региону

Житель Краснодара лишился автомобиля из-за собственной безответственности. Мужчина не выплачивал ребенку алименты несколько месяцев. Деньги пришлось выбивать приставам.

- Необходимо было взыскать 140 тысяч рублей. Выяснилось, что должнику принадлежит автомобиль «Фольцваген Поло». Машину нашли во дворе многоэтажки и арестовали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Арестованный автомобиль на эвакуаторе отвезли на спецстоянку. Он в ближайшее время отправится на принудительную реализацию.