Приставы забрали у жителя Краснодара иномарку за долг по алиментам в 140 тысяч

Фото: пресс-служба УФССП РФ по региону

Житель Краснодара лишился автомобиля из-за собственной безответственности. Мужчина не выплачивал ребенку алименты несколько месяцев. Деньги пришлось выбивать приставам.

- Необходимо было взыскать 140 тысяч рублей. Выяснилось, что должнику принадлежит автомобиль «Фольцваген Поло». Машину нашли во дворе многоэтажки и арестовали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Арестованный автомобиль на эвакуаторе отвезли на спецстоянку. Он в ближайшее время отправится на принудительную реализацию.