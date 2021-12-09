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Здоровье9 декабря 2021 8:06

На Кубани на карантин из-за коронавируса закрыты 140 групп в детсадах и 255 классов в школах

Полностью закрытых учреждений нет
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Группы и классы закрывают из-за выявленных заболевших коронавирусом детей

Группы и классы закрывают из-за выявленных заболевших коронавирусом детей

В Краснодарском крае нет полностью закрытых на карантин по COVID-19 детских садов и школ. На удаленку отправлены лишь отдельные группы и классы. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

- В Краснодарском крае закрыты 140 групп в 66 детских садах и 255 классов в 126 школах, - отметили специалисты.

Дети переведены на удаленку в Анапе, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске, Ейском, Лабинском, Крымском и других районах.

Также известно, что студенты тоже частично учатся дистанционно. В крае закрыты 12 групп в 9 колледжах и техникумах.