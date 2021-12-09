В Краснодаре завершают ремонт школы искусств №14 по улице Дзержинского

В Краснодаре завершают ремонт ДШИ №14 Фото: пресс-служба краевой администрации

Ремонт детской школы искусств №14 завершают в Краснодаре. Здание учреждения обновляют уже несколько лет, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- В школе уже реконструировали крыльцо и смонтировали навес на входе в здание, оборудовали хромированные опорные перила ступеней. Кроме того, в помещении отремонтировали отмостку, подвалы и облицевали плиткой цоколь здания, - говорится в сообщении пресс-службы региона.

В здании завершают ремонт пандуса и монтаж вентиляции. Всего на капитальный ремонт детской школы искусств выделено 6,9 миллиона рублей. Реконструкция здания ведется поэтапно уже несколько лет: так, в прошлые годы здесь отремонтировали крышу, фасад, помещение и инженерные сети.

- Детскую школу искусств №14 посещает более 800 человек. Талантливые дети должны учиться в комфортных условиях. Важно успеть все сделать в срок – до конца 2021 года, – подчеркнула министр культуры региона Виктория Лапина.

Тем временем капитальный ремонт проводится еще в четырех учреждениях Анапы, Краснодара, Красноармейского и Северского районов. Реконструкцию учреждений проводят по нацпроекту «Культура».