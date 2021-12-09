Узнать о штрафах водители Кубани могут через Госуслуги

Узнать о нарушениях ПДД водители Кубани могут через Госуслуги Фото: admkrai.krasnodar.ru

Водители Кубани могут узнавать о штрафах за нарушения через портал Госуслуг. На платформе автовладельцам высылают постановления и копии решений по жалобам на постановления о нарушении ПДД. В том числе на портале добавляют и записи с камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Чтобы в электронном виде получать документы, необходимо в личном кабинете Госуслуг внести данные транспорта и водительского удостоверения и дать согласие на получение уведомлений. Для этого в разделе «Уведомления» нужно перейти в подраздел «Настройки», в «Госпочте» выбрать раздел «Автоштрафы», затем - «Электронные письма с вручением в момент входа на портал», - рассказали в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

Напомним, в регионе работает учреждение «Безопасный регион» министерства ГО и ЧС, которое проводит работу системы видеоконтроля и видеофиксации с помощью 2,4 тысячи программ определения интенсивности и особенностей движения транспорта. В 2021 году выявлено более 5 миллионов нарушений ПДД.