На Кубани за сутки выявили 677 новых случаев заболевания COVID-19

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 677 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае за сутки зафиксировали 677 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 60 среди детей. От осложнений инфекции скончались 29 пациентов, сообщает Оперативный штаб региона.

В Краснодаре коронавирусом заболели 274 жителя, в Динском районе - 59 человек, в Сочи – 33, в Северском районе и Новороссийске – по 23, в Выселковском муниципалитете – 20. По 18 новых пациентов зафиксировали в Калининском, Тихорецком и Туапсинском районах, 16 – в Каневском, по 15 – в Абинском и Анапе, 14 - в Ейском районе, по 13 – в Павловском и Темрюкском. По 12 заболевших выявлено в Лабинском, Тимашевском, Красноармейском и Усть-Лабинском муниципалитетах, 7 - в Армавире, по 6 - в Геленджике, Крымском и Кущевском районах.

- В Приморско-Ахтарском и Славянском районах получено по 5 положительных результатов, в Белоглинском, Гулькевичском, Курганинском и Новокубанском – по 3, Мостовском и Староминском районах – по 2, в Брюховецком, Кавказском, Кореновском, Крыловском, Отрадненском и Успенском – по 1, - сообщили в Оперштабе Кубани.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остается 101 человек, 5 – на ЭКМО. За сутки с выздоровлением выписаны 778 пациентов.