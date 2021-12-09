Муниципальные музеи и кинотеатры с «Пушкинской картой» сможет посетить молодежь Кубани

С помощью карты бесплатно можно посмотреть отечественные фильмы Фото: Олег ЗОЛОТО

Муниципальные музеи и кинотеатры с оплатой «Пушкинской картой» сможет посещать молодежь Кубани. Подчеркивается, что бесплатный просмотр распространится на отечественные фильмы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Кроме музеев и сеансов в кино, с нового года увеличат количество мероприятий, в том числе и выездных. А номинал карты возрастет до 5 тысяч рублей.

Напомним, программа «Пушкинская карта» для молодежи от 14 до 22 лет стартовала 1 сентября. На Кубани деньги на посещение учреждений культуры оформили около 98 тысяч человек, а всего в регионе приобретено 26,5 тысячи билетов.

В тройку лидеров по посещаемости вошли Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова, Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького и Новороссийский городской театр. Всего в регионе в программе участвуют 42 учреждения культуры.