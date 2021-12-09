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Общество9 декабря 2021 10:02

Более двух тонн контрафактного алкоголя обнаружили в Кавказском районе Кубани

Владельцев фальсификата ищут
Светлана ОВДЕЙ
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В Кавказском районе Кубани полицейские обнаружили контрафактный алкоголь. В двух домах Кропоткина найдены тонны литров фальсификата. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, в доме по улице Полевой правоохранители насчитали более тонны спиртного без маркировок. А по улице Западной полицейские изъяли 960 литров спирта и в пятилитровых бутылках и 60 литров водки. Всего в обоих домах обнаружено более 2 тонн фальсификата. Неизвестных владельцев спиртного ищут.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия на установление и задержание причастных к незаконному обороту алкоголя лиц, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.