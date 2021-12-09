Старинное здание казачьего училища сейчас не используется Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Казачье училище Мостовского района Кубани получило статус памятника архитектуры местного значения. Учреждение в станице Ярославской построили больше века назад – в 1908 году. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Согласно новому статусу, здание запрещено сносить. Училище выполнено со смешением стилей: фасады украшены кирпичным декором, а особенность памятника - балкон с кованым ограждением, зонтами и венецианским окном: здесь 12 марта 1918 года объявили об установлении Советской власти.

Здание казачьего училища, которое сейчас не используется, ждет реставрация.