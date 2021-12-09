Лаборатории по композитам и аддитивным технологиям для школьников открылись в лицее «Сириус» Фото: siriuslyceum.ru

Первые в России лаборатории по композитам и аддитивным технологиям для школьников открылись в лицее «Сириус». Здесь будут обучаться ученики 7-11 классов учреждения и профильных классов кубанских школ, студенты IT-колледжа и университета «Сириус», участники программ Образовательного центра «Сириус».

В лабораториях учащиеся познакомятся с новыми материалами и смогут создавать готовые изделия из композитов для отраслей промышленности - судостроения, спортивного инвентаря, аэрокосмоса, энергетики, строительства, дизайна. Лаборатории оборудованы фрезерными станками и столами для шлифовки, тремя термокамерами.

Площадка по аддитивным технологиям оснащена 3D-принтерами «FORA» и оборудованием для обработки готовых изделий. Теперь ученики смогут получить теорию и практиковаться по специальности «Инноватика» для сферы аддитивной промышленности.

Ребята будут работать над проектами на уроках технологии, дополнительных занятиях и в рамках каникулярных и корпоративных программ, в том числе готовиться к соревнованиям WorldSkills, AtomSkills в номинациях «Технологии композитов» и «Основы 3D-прототипирования».

- В первых в России научно-образовательных лабораториях школьники, студенты IТ-колледжа и университета получат доступ к современному оборудованию изготовления композитных материалов и применения аддитивных технологий. Ребята будут участвовать в решении реальных задач, а изделия применят в проектах федеральной территории «Сириус», - отметила руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. - Совместно с промышленными партнерами будут созданы новые программы и методики обучения.