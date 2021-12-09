Кубанский сыроваренный завод участвует в нацпроекте "Производительность труда"

В этом году производство сыров на предприятии увеличилось на 56% Фото: пресс-служба краевой администрации

Кубанский сыроваренный завод начал внедрение бережливых технологий. На предприятии реализуют проект «Производительность труда», сообщает пресс-служба региональной администрации.

В первую очередь, на заводе начнут увеличивать производительность масла. Круглосуточно предприятие перерабатывает 500 тонн молока и 550 тонн сыворотки и изготавливает до 50 тонн сыра. В числе выпускаемой продукции - творог, сухая молочная сыворотка.

В этом году производство сыров на предприятии увеличилось на 56%. Завод поставляет товары в регионы РФ, а также страны СНГ.

Напомним, в нацпроекте «Производительность труда» участвуют 165 производств Кубани, число которых до 2024 года планируют увеличить до 248.