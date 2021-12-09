Глава Краснодара поручил помочь жителям СНТ снизить затраты на газификацию

Всего от краснодарцев на участие в программе поступило 5943 заявки Фото: krd.ru

Андрей Алексеенко поручил разработать возможность газификации садоводческих некоммерческих товариществ. Бесплатно провести газопровод можно только к границам участков. Мэр города отметил необходимость помочь жителям снизить затраты.

— В городе больше 20 СНТ. Мы должны приблизить возможность газификации для тех, кто в них проживает, что серьёзно улучшит качество жизни. Возможно, стоит подумать над созданием муниципальной программы для минимизации затрат, - отметил Андрей Алексеенко.

В Краснодаре по программе бесплатной газификации подключены 12 домов. А от жителей города получено 5943 заявки. До 2023 года запланировано провести газификацию в около 21 тысячи домов.