Житель Анапы, убивший одного и ранивший трех человек, предстанет перед судом

На время следствия мужчина находился в заключении под стражей Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре будут судить жителя Анапы, убившего одного и ранившего трех человек. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в январе этого года. Вернувшись с похорон, обвиняемый начал ссориться с 31-летним знакомым. После фигурант вышел из машины и выстрелил в мужчину. В этот момент к ним подошел 40-летний знакомый пострадавшего. Обвиняемый также ранил его выстрелом.

Тогда, увидев происходящее, к пострадавшим подошел 34-летний мужчина и выстрелил по ногам фигуранта. В ответ тот ранил его в голову. Обвиняемый начал уходить, но его стал догонять еще один знакомый пострадавшего, но, как и остальные, получил ранение.

На место вызвали скорую, а мужчину с ранением в голову пытались отвезти в больницу самостоятельно. Однако по дороге он умер.

- На время следствия обвиняемый находился в заключении под стражей. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.